В Харькове горит завод имени Малышева. В Павлограде поражены предприятия

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Российские дроны атаковали Днепропетровскую область.

Местные власти, традиционно делая акцент на жертвах среди мирных жителей, снова вынуждены признать, что попадания пришлись по промышленным предприятиям.

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По словам начальника областной военной администрации Сергея Лысака, имел место «массированная атака».

«В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно есть погибшие и раненые. Информация уточняется», – написал он.

Наносились удары и по Никопольскому району.

«Враг попал по самому Никополю и Марганецкой общине. Применял FPV-дроны и РСЗО «Град». Повреждено предприятие», – добавил Лысак.

Примечательно, что Павлоград атакуется второй день подряд. Вчера в городе был поражен химзавод, где производится топливо для украинских ракет.

Кроме того, ВС РФ ударили сегодня ночью по Харькову. Местные СМИ публикуют видео гигантского пожара.

«Снова Герани прилетают по заводу им. Малышева в Харькове», – написал военный аналитик Кирилл Федоров.

Попадания по производственным мощностям подтвердили и мэр Харькова Игорь Терехов.