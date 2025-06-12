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Официальная немецкая пропаганда готовит население к тому, что после того, как Украина истечет кровью, Германии придется вступить в войну с Россией.

Об этом бывший кандидат в президенты Германии, экономист Макс Отте заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен сказать, что пропаганда, конечно, работает очень активно. Общественность всячески настраивают, чтобы люди готовились к войне. Это можно сравнить только с пропагандой Геббельса… Пропаганда доходит до того, что даже в мультиках начинают показывать крылатые ракеты «Таурус». Про это начинают рассказывать уже детям в детских садах. Это чудовищный сдвиг общественного мнения. Такая пропаганда не может не влиять на общественность», – сказал Отте.

Тем не менее, он считает, что большая часть общества не поддерживает милитаристского настроя, поэтому пока все сводится к заявлениям политиков.