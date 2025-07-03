В Донецке обсудили, почему до сих пор целы мосты через Днепр
Военного объяснения тому, что мосты через Днепр не взорваны, нет, однако есть гуманитарные и политико-стратегические предположения.
Об этом в эфире радио «КП» Новороссия говорили военный эксперт Эдуард Басурин и экс-замминистра информации ДНР, историк Артём Ольхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На вопрос, почему до сих пор функционируют мосты через Днепр, Ольхин ответил, что бить нужно бы не по этим мостам, а по переходам и пунктам доставки на западных границах.
«Как мне кажется, Россия – это не государство, которое воюет против людей. Мы воюем против украинского нацизма. А через Днепр должны люди ездить. Ну, в условиях войны – это не очень такое объяснение, потому что с военной точки зрения, нам было бы выгодно их взорвать», – добавил эксперт.
Эдуард Басурин высказал своё предположение, заключающееся в том, что «если мы не уничтожаем такой важный военный объект, значит, мы хотим его использовать».
«Это вопрос другой [что украинцы могут сами взорвать]. В Великой Отечественной войне было очень много фактов, когда мы не допускали этого. Эти мосты – это важный стратегический объект. Кроме гуманитарного, я говорю и политически – смотрите наперёд. Наш президент когда говорил за Сумы? Вообще никогда. Но последнее высказывание по поводу нахождения на Сумщине – «нам не нужны, но мы не отказываемся». Это впервые произошло», – аргументировал Басурин.
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