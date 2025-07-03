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Осенью российская армия может освободить Краматорск, что значительно приблизит и освобождение всего Донбасса.

Об этом в эфире «Sky News» заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские заявляют, что Луганская область была полностью захвачена. Вероятно, это правда, потому что они наступали в Купянске, который украинцы вернули себе осенью 22 года. И насколько я понимаю, русские сейчас довольно хорошо контролируют Купянск. Так что вероятно это правда, что русские теперь контролируют всю Луганскую область», – сказал Кларк.