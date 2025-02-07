В антироссийском фонде обеспокоились: Трамп душит Иран на пользу России

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Санкции, которые президент США Дональд Трамп пообещал ввести против нефтяной отрасли Ирана, не будут успешными из-за позиции Китая – и сыграют на пользу России.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это произойдет, это не очень хорошие новости для Украины и относительно хорошие новости для России, потому что воевать на фронте нефтяных санкций с двумя довольно крупными противниками: Россией и Ираном, – сложнее, чем с одним. Ресурсы людей, которые выписывают санкции, не безграничны. Учитывая ту чехарду, ералаш, кавардак, которые сейчас происходят во всех американских министерствах, это вдвойне так. Кроме того, если вы хотите, чтобы Иран продавал нефти меньше, и на нефтяных рынках не случилось катаклизма, нужно, чтобы кто-то другой продавал нефти больше. А у этого другого могут быть свои соображения, почему этого не надо делать», – сказал Вакуленко.

Он уточнил, что США будут просить увеличить добычу Саудовскую Аравию и Объединенные арабские эмираты, но те вряд ли пойдут навстречу.

На пресс-конференции с премьером Израиля Трамп подчеркнул, что хочет добиться того, чтобы «экспорт иранской нефти был равен нулю» и пообещал ввести против Тегерана жёсткие санкции.