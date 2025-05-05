В администрации Трампа делят Украину на «настоящую» и российскую, – опасения Климкина

Анатолий Лапин.  
05.05.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


В нынешней администрации США укоренилось понимание, что Украина неоднородна и поделена на условно «настоящую» и «российскую».

На это в эфире видеоблога «Лига» пожаловался экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В нынешней администрации США укоренилось понимание, что Украина неоднородна и поделена на условно «настоящую»...

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«К сожалению, уже сложилась логика, что Украина разделяется на настоящую украинскую Украину и какую-то такую, которая не совсем настоящая и, скорее, российская.

Как Трамп говорит: «Вот Крым говорит по-русски, хочет в Россию», так далее, так далее. Это ощущение в администрации есть и его преодолеть, на самом деле, довольно трудно.

Но, с другой стороны, я не вижу там людей, в этой администрации, которые прямо говорят, что Украину можно сдать России. Даже в каких-то непубличных дискуссиях. Этого, на самом деле, маловато, но согласитесь, хоть что-то», – Климкин.

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