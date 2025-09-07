В 2026 году к требованиям России добавятся Николаев и Одесса
Если Киев продолжит сопротивляться подписанию мирных соглашений, в следующем году условия станут куда хуже для Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В том кабинете, где делал доклад генерал Герасимов, на стене висела карта, на которой были обозначены определенные районы Украины.
Дело в том, что просто так рояль в кустах не стоит – кто-то выходит, и на нем начинает играть. А если что-то на карте, значит это что-то было обозначено. А обозначены там конкретно районы Николаевской и Одесской областей.
То есть, они показывают, что если война перейдет в осенне-зимний, и дальше 26 год, то подписание мирных соглашений будет на худших позициях, чем сейчас», – отметил Стариков.
«Сейчас они требуют только Донецкую и Луганскую область или по линии боевого соприкосновения, это второй вариант. А дальше их претензии перейдут уже на Николаевскую и Одесскую.
Это не кремлевские нарративы. Я анализирую ситуацию, что они хотят нам показать и что они будут делать», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: