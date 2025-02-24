Уже не торт. Итоги выборов в бундестаг вывели ФРГ из активной заукраинской игры

В Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. При явке более чем в 80 % избирателей, первое место в общем зачете, как и прогнозировалось, занял оппозиционный правый блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, получившего 28,6% голосов.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» – вторая в зачете с 20,8%. Социал-демократы Олафа Шольца потеряли почти половину голосов, но смогли стабилизироваться в падении, сохранив электоральное ядро – 16,4%,

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На удивление хороший результат показали «Зеленые». Которым, на фоне слишком высокой цены, заплаченной обществом за навязанный ему «зеленый переход» вообще пророчили выбывание из игры. Тем не менее, они сумели взять 11,8%,

И сенсация нынешних выборов – уже списанная всеми со счетов, переживающая падение рейтингов, распад фракции в бундестаге, череду расколов и громкий уход именитых партийцев «Левая партия», таки набравшая 8,7% и ставшая самой маленькой фракцией в будущем бундестаге. При этом, они почти на треть увеличили свое представительство, в сравнении с прошлыми выборами, съев электорат Сары Вагенкнехт, игравшей на том же поле.

Разочарованием года стали с треском вылетевшая из парламента Свободная демократическая партия (СвДП), набравшая менее 5%. По иронии судьбы это была и самая проукраинская из всех партий бундестага.

В ноябре 2024-го Олаф Шольц отправил в отставку с поста главы минфина ее лидера Кристиана Линднера, после чего за ним кабинет покинули его однопартийцы. Линднер после выборов объявил о своем уходе из политики. Избиратель так и не простил либералам планы урезания социалки, повышения налогов и готовности помогать Украине за счет немецких пенсионеров.

Считавшаяся одним из фаворитов гонки Сара Вагенкнехт, напротив, проиграла конкурентную борьбу «Левым». Лепту в ее эпичный провал внесли и скандалы в собственной партии, и чрезмерная привязка к России в созданном усилиями СМИ общественном мнении.

Теперь о том, что значат все эти цифры. В правом лагере – без изменений Последние соцопросы показали весьма высокую точность – ХДС/ХСС во главе с Мерцем получил примерно столько, сколько ему и предсказывали, став самой крупной фракцией в будущем бундестаге с наиболее вероятным мандатом на формирование коалиционного правительства.

«Альтернатива для Германии» тоже без сенсаций. Крайне правые хоть и получили самый выдающийся за всю историю этой партии электоральный результат, однако чуда не произошло. Видимо, есть все-таки какой-то объективный порог популярности такой программы, прыгнуть выше которого не помогает даже открытая агитация со стороны Илона Маска. Тем не менее, АдГ станет второй по значимости силой в парламенте.

Теоретически голосов обоих партий хватает для формирования чисто правого большинства в парламенте, хотя и с очень небольшим запасом, гарантирующим весьма непростое будущее такому коалиционному кораблю.

На практике же все разбивается о рифы токсичности АдГ в немецком политикуме и вряд ли у партии Мерца хватит сил переступить не только через свои многократные заверения о невозможности сотрудничества с «ультра», но и через грозящую падением рейтингов обструкцию со стороны остального немецкого политикума, который, если что и объединяет – так это общая ненависть к АдГ.

Хотя, как показывает недавняя практика, отдельные совместные голосования ХДС с АдГ все же возможны. По мигрантам, к примеру. Во внешней же политике это силы с диаметрально противоположными устремлениями. Мерц – европоцентричен и настроен на повышение немецкой субъектности, рассматривая ее через призму большей независимости от США в вопросах безопасности. Алиса Вайдель сотоварищи – глядят в рот американским старшим товарищам по «консервативному интернационалу»

Куда более вероятен вариант повторения истории с «широкой коалицией» ХДС с левоцентристскими оппонентами из СДПГ Шольца. Такое уже один раз в немецкой политике было – с Меркель в качестве канцлера. Эсдеки, по сравнению с прошедшими выборами, хотя и потеряли 86 мест в бундестаге, однако сохранили ядро поддержки – во многом благодаря безудержному социальному популизму и отказу на период предвыборной кампании от каких-то дополнительных внешнеполитических авантюр и связанных с ними трат.

В этот раз социал-демократам вполне хватает мандатов для формирования коалиции с христианскими демократами, хотя переговоры будут долгими и трудными. Слишком много противоречий накопилось. В частности, широкая коалиция по умолчанию будет компромиссной.

А значит, шансов на то, что Украина получит «Таурусы», как это неоднократно обещал Мерц, немного. Такие поползновения будут сразу же блокироваться со стороны СДПГ. Та же история и с отправкой миротворцев на Украину. В ХДС уже заявляют, что одна Германия никуда никого не пошлет, а будет действовать исключительно в рамках согласованного мандата ЕС и НАТО, шансы на который весьма невелики.

При этом в обеих партиях – достаточное количество проукраинских политиков, в том числе довольно именитых. У ХДС это известный внешнеполитический «ястреб» Родерих Кизеветтер, а у эсдеков – нынешний министр обороны Борис Писториус. Который, в случае «ширки», хоть и потеряет шанс на премьерство, но уже сейчас многими рассматривается в качестве преемника Бербок на посту главы МИД ФРГ.

Еще одним вероятным вариантом правительственной коалиции – в случае провала переговоров ХДС с СДПГ – является переиздание уже известного «Светофора», только уже значительно полевевшего. Место выбывших из парламента либералов из СвДП в такой конструкции могут занять «Левые», зубами вырвавшие себе, вопреки всеобщему скепсису, заветные 10 процентов и потопившие в ожесточенной внутривидовой борьбе близких по идеологии популистов из «Союза Сары Вагенкнехт», оставшихся за бортом бундестага.

Правда, стоит учесть, что всем троим – эсдекам, «Зеленым» и «Левым» не хватает голосов не только до стойкого, но и даже до простого большинства. Так что такая коалиция если случится, то будет коалицией меньшинства – с еще меньшим, чем у союза ХДС и СДПГ полем для маневра в принятии каких-то важных решений.

Резюмируя. Учитывая предельную пестроту нового состава бундестага, отсутствие у партий большинства и значительные программные противоречия, ФРГ со стопроцентной гарантией на ближайшие пару месяцев выбывает из активной внешнеполитической игры. В том числе, в вопросе формирования единой позиции ЕС по Украине, мирным переговорам, миротворцам, и так далее.

По факту основную тяжесть усилий в этих направлениях будут нести на себе Британия и Франция. Именно им предстоят непростые переговоры с Трампом, на которые их лидеры с высокой долей вероятности отправятся с пустыми руками и без особых козырей.

Немцам же предстоит долгий путь из ямы, выкопанной сначала усилиями Меркель, а затем расширенной и углубленной Шольцем. Сегодня доля Германии в глобальной экономике опустилась до минимальных в современной истории 3,08%

Причем при Шольце экономика ФРГ сокращалась в среднем за год вдвое быстрее, чем при Меркель.

Без решения этой основной проблемы все амбиции немецких политиков на какую-то значимую роль в будущем и эмансипацию от Штатов так и останутся пустыми призывами.