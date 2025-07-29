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Чтобы пошатнуть Россию, украинские спецслужбы должны стравить русских друг с другом.

Об этом на канале «Бабель» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты веришь в то, что Россия в какой-то момент может перестать быть опасной, и стать второй Германией, которая переродилась после войны?», – валяла дурака ведущая.

«А разве можно из Франкенштейна сделать нормального, красивого человека? Нужен невероятный катарсис, нужно, чтобы они с такими бедами и желанием измениться столкнулись. Я думаю, нам нужно активно заниматься не только ударами по России, но и информационными задачами», – рассуждал вырусь-Соболев.

Он подчеркнул, что украинским спецслужбам нужно активно дискредитировать российскую власть – и стравливать россиян друг с другом.