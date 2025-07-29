«Устроим России катарсис» – в Киеве задумали «стравить русских друг с другом»
Чтобы пошатнуть Россию, украинские спецслужбы должны стравить русских друг с другом.
Об этом на канале «Бабель» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ты веришь в то, что Россия в какой-то момент может перестать быть опасной, и стать второй Германией, которая переродилась после войны?», – валяла дурака ведущая.
«А разве можно из Франкенштейна сделать нормального, красивого человека? Нужен невероятный катарсис, нужно, чтобы они с такими бедами и желанием измениться столкнулись.
Я думаю, нам нужно активно заниматься не только ударами по России, но и информационными задачами», – рассуждал вырусь-Соболев.
Он подчеркнул, что украинским спецслужбам нужно активно дискредитировать российскую власть – и стравливать россиян друг с другом.
«Нужно делать всё, чтобы русские останавливали русских. Каждый русский, который не воюет и против того, чтобы воевали другие – это наш попутчик. Я не говорю, что брат или сестра, нет, но попутчик.
Это задача ГУР, но также к этому можно привлечь много добровольцев. Мне кажется, это помогло бы нам их остановить», – мечтательно бредил экс-укродепутат.
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