«Намёков пока нет», однако на фоне изменившейся риторики Белого дома украинские разработчики уже работают над альтернативой американского «Старлинка».

Об этом говорили представители киевского руководства на форуме «Украина. Год 2025» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Буданов скажет, есть этому подтверждение или нет, однако мы уже над этим работаем, альтернативы есть, не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратпромом и другими коллегами из ВС и Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения, однако решения альтернативы уже есть», – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава ГУР Кирилл Буданов дополнил.

«Сейчас никакой системной работы по блокировке украинского Старлинка нет. Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом. И наоборот – в период от полутора недель по нынешнее время фиксируются случаи блокировки так называемых «серых» Старлинков в районе зоны линии столкновения с российской стороны. Такие случаи реально есть, и они не одиночные, были дни, когда выключали целые подразделения», – рассказал террорист.

Позже вопрос прокомментировал и «просроченный» Зеленский.