«Успокойтесь» – Зе-верхушка об отключении Украины от «Старлинка»
«Намёков пока нет», однако на фоне изменившейся риторики Белого дома украинские разработчики уже работают над альтернативой американского «Старлинка».
Об этом говорили представители киевского руководства на форуме «Украина. Год 2025» , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас Буданов скажет, есть этому подтверждение или нет, однако мы уже над этим работаем, альтернативы есть, не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратпромом и другими коллегами из ВС и Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения, однако решения альтернативы уже есть», – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Глава ГУР Кирилл Буданов дополнил.
«Сейчас никакой системной работы по блокировке украинского Старлинка нет. Пожалуйста, успокойтесь с этим вопросом. И наоборот – в период от полутора недель по нынешнее время фиксируются случаи блокировки так называемых «серых» Старлинков в районе зоны линии столкновения с российской стороны. Такие случаи реально есть, и они не одиночные, были дни, когда выключали целые подразделения», – рассказал террорист.
Позже вопрос прокомментировал и «просроченный» Зеленский.
«Намёков не было, в медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие наши институции над этим работают. Считаю, что отключать нас от Старлинков неправильно. Потому что речь о 45 тысячах систем. Не буду говорить, сколько где, но тысячи – это больницы, садики, школы, университеты. И там без Старлинков будет очень тяжело», – давил на жалость Зеленский.
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