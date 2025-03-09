Усиление санкций против РФ может довести США до голода – Джонсон

Вадим Москаленко.  
09.03.2025 20:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Последние серьёзные санкции, которые США могли бы ввести против России, приведут к голоду в самой Америке.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние серьёзные санкции, которые США могли бы ввести против России, приведут к голоду в...

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«Теперь Трамп хочет, чтобы русские пошли на уступки. Знаете, русские не такие грубые, но они могли бы сказать: «Да пошли вы».

Знаете, чего хочет Россия? Путин уже ясно дал это понять. Украина должна провести новые выборы. Россия не будет разговаривать ни с кем из украинского правительства, пока они не проведут новые выборы.

На следующей неделе они, возможно, встретятся с Соединенными Штатами и вежливо скажут им: послушайте, Владимир Зеленский больше не является законным президентом Украины. Он проигнорировал Конституцию Украины. Он объявил себя единоличным диктатором. Он продолжает нападать на оппозиционные политические партии. Мы не будем иметь с ним дела. Он не пользуется доверием», – сказал Джонсон.

По его мнению, Украине нужно выбрать президента, который пользовался бы доверием народа.

«А до тех пор Россия будет продолжать эту войну. Будет продолжать убивать украинских солдат, отвоевывать территории, и возвращать их России.

И знаете что? Россия скажет Соединенным Штатам: «Вы ничего не можете с этим поделать. Хотите ввести новые санкции? Сейчас единственная реальная экономическая санкция, это запрет на удобрение. 90% удобрений в США поставляются из России».

Так что прекратите поставки фруктов. Давайте, сделайте это. Что это даст нашему сельскому хозяйству? Внезапно у нас не будет продуктов питания. Внезапно люди начнут голодать. Так что у США нет сильных карт в этом отношении», – добавил аналитик.

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