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Бывший крымчанин чемпион мира по боксу Александр Усик, записавшийся после начала СВО в отпетые русофобы, вновь продемонстрировал на публике перевернутый флаг Украины.

Это произошло во время так называемой дуэли взглядов между Усиком и Даниэлем Дюбуа, которые проведут 19 июля бой за звание абсолютного чемпиона мира.

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На рукавах куртки украинского боксера можно увидеть нашивки в цветах украинского флага. Вот только у официально утверждённого флага расположение полос иное: сверху синяя, внизу – желтая полоса. Усик же расположил цвета наоборот.

Сделал он это явно сознательно и далеко не в первый раз. С такой же расцветкой Усик приходил перед поединком с Тайсоном Фьюри.

С перевернутым флагом Украины Усик фотографировался ранее и даже выкладывал такие снимки в своих соцсетях.

Украинские СМИ недоумевают.

«Почему Усик перевернул национальный стяг — загадка», – пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

В свою очередь паблик «Бокс Украины» начал выгораживать Усика.

«А вы обратили внимание на флаг, что на куртке Усика? Это флаг Грушевского. В 1918 году Центральная рада во главе с первым президентом Украины Грушевским утвердила желто-синий флаг. А уже перевернул его Скоропадский. Такая последовательность цветов показывает расположение солнца над водой. Многие считают, что именно такой вариант верен. По словам историков, именно из такого цветового расположения пошел флаг УПА. Стоит отметить, что Александр уже не в первый раз носит именно такой вариант флага», – пишет «Бокс Украины».

Впрочем, здесь, как минимум, две исторические нелепости. Во-первых, Грушевский никогда не был президентом, поскольку такой должности в УНР просто не существовало. Во-вторых, флаг боевого крыла бандеровцев – черно-красный, так что невероятно, что желтые и синие цвета могли стать его основной.