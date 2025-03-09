Урсула фон дер Ляйен: Оборонная промышленность ЕС теперь переезжает на Украину

Елена Острякова.  
09.03.2025 20:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Оборонная промышленность Европы должна перенимать «передовой опыт», который есть на Украине.

Об том глава Еврокомиссии заявила сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборонная промышленность Европы должна перенимать «передовой опыт», который есть на Украине. Об том глава...

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«Украинская оборонная промышленность развивается с невероятной скоростью. Когда началась война, там почти ничего не было. А сейчас, если посмотреть на множество развивающихся стартапров, которые производят беспилотники, бронемашины и так далее, можно увидеть, что они быстрее, дешевле и эффективнее, чем здесь.

Мы знаем, где решается эта задача. Оборонная промышленность ЕС теперь переезжает на Украину, чтобы понять, в чем разница, которую они там демонстрируют. Это наш путь к действию», – вещала фон дер Ляйен.

Она считает, что ЕС должен обеспечить Украине средства для ведения боевых действий «до момента заключения справедливого мира».

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