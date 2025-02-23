Уроки войны: с чем Россия подошла к третьей годовщине СВО

Когда начиналась СВО, даже самые большие пессимисты полагали, что речь идет, если не о неделях, то о месяцах. Затем месяцы потихоньку начали складываться в годы, а перспективы финализации боевых действий начали все более откровенно уходить за горизонт. И вот, мы подходим к очередной годовщине начала спецоперации с осторожными и робкими разговорами о перспективах ее завершения.

Причем, что важно – не такого, как в Афганистане тридцать с лишним лет назад. Хотя и не такого триумфального, как в Чечне двадцать лет назад. Из реально случившегося наиболее близкая аналогия – это финал войны «8.08.08». После которой грузинский национал-реваншизм больше так и не поднялся до своего довоенного уровня.

Третью годовщину с начала спецоперации мир встречает под аккомпанемент алармизма. Только этот алармизм – на Западе, а не в самой России. Последняя, к досаде и удивлению своих недругов и просто пессимистов, выстояла и выдержала обстоятельства, которые бы пустили на одно и под откос не один государственный корабль или поезд на планете.

Не сбылось ни одно из озвученных в конце зимы -2022 мрачных пророчеств. Это не означает, что нет проблем и России – море по колено. Всякий запас прочности имеет свои объективные пределы. Но это значит, что общество и экономика продемонстрировали прямо таки чудеса резистентности и приспосабливаемости к неблагоприятной ситуации.

Что важно отметить, говоря о нынешних видах на сделку с США? Это пока совсем не гарантированная, но, тем не менее, реальная возможность выйти из военных действий с гордо поднятой головой, на белом коне и на правах, если не победителя, то, как минимум, стороны, перехватившей инициативу в свои руки.

Если Путин и Трамп договорятся, произойдет это на фоне того, что линия фронта медленно сдвигается на запад, а не на восток. И чем бы не завершилась СВО, Украина по итогу окажется в значительно худшем положении по всем показателям. Россия же, даже не дошедшая до Киева и Одессы, не только не потеряет ни одного метра своей международно-признанной территории, но и сохранит пять новых регионов.

Единственное, чем могут греть свое самолюбие украинцы и заукраинцы – это то, что Украина вообще устояла и сохранится на карте. Правда, потеряв миллионы людей, недра, и оставшись у разбитого корыта экономики, существующей исключительно на аппарате финансового ИВЛ с Запада.

Чему еще нас учат три года СВО? Что любые наши фантазии о возможном движении войск куда бы то ни было могут так и остаться фантазиями – поскольку фантазируя, мы не берем в расчет обстоятельства и резоны, которые на самом деле движут принимающими решения игроками.

И что сами эти обстоятельства и резоны как выясняется постфактум, как правило, очень в малой степени основываются на привычных слуху потребителей пропаганды высоких материях. И, в куда большей степени и чаще, продиктованы мотивами и соображениями, характерными для бизнес-сделок.

И в то же самое время в реальности войска могут совершенно неожиданно двинуться в совершенно неожиданных для рисующих стрелочки на картах пикейных жилетов направлениях.

Все это, разумеется, не может не подогревать – подогревает! – конспирологические версии разнообразных «свидетелей Договорняка», хотя, если рассудить здраво и на холодную голову, то этот самый «договорняк» – ничто иное, как нормативный и перманентный способ коммуникации между воюющими сторонами, даже если они на публику рассказывают, что, пардон, справлять нужду на одном гектаре вдвоем не будут.

За эти три года мы наблюдали столько всевозможных неформальных контактов и «тайных переговоров», что, казалось бы, уже можно было перестать удивляться и привыкнуть. Причем, узнавали мы о них не в моменте, а спустя время, когда те или иные интересанты «сливали» в прессу пикантные подробности – как это было со Стамбулом-2022 или Катаром-2024,

Так что, один из уроков, несомненно, состоит в принятии и осознании того, что в этом сюжете нет ничего принципиально невозможно. А старый девиз из фильмов о Джеймсе Бонде – «Никогда не говори никогда» – более чем актуален. И даже если нынешнее «Никогда» в моменте кажется непоколебимым и подкрепленным железобетонными аргументами, все может измениться на следующем круге и повороте «колеса генотьбы».

На самом деле это урок имеет очень важное психотерапевтическое значение для ментального здоровья публики, следящей за политическими перипетиями с условного «дивана». Успокоиться и познать дзен – вот тот совет, который облегчает принятие даже самым беспокойным.

А еще – попробовать все же разграничить ожидания (зачастую неоправданно завышенные) и итоговую реальность. Эти категории не всегда совпадают, даже если очень хочется.

За три года мы увидели армию, показавшую способность медленно и со скрипом, но – самообучаться современной войне буквально на марше. Так, что даже противник вынужден это признавать. Сегодня не только численное, но и техническое и инновационное превосходство российских ВС на украинском поле боя признают все, включая тех, кто еще недавно пел оды ВСУ.

Наконец, российскому начальству удалось, казалось бы, невероятное: пройти между капельками и уже к середине второго года обеспечить не просто численный паритет, а несомненное превосходство над противником в живой силе.

И все это – исключительно на добровольном стимуле, без обращения к неоднозначному и опасному в условиях коррумпированной бюрократической системы механизму массовой мобилизации. Чем чревато неумное его использование – мы наблюдаем на примере Украины. И отрадно, что отвратительные картинки охоты на людей демонстрирует нам она, а не российские города, на что всерьез рассчитывали в начале войны разномастные борцы за поражение России.

У России за все три года был единственный эпизод под названием «Верхний Ларс» – кроме этих, уже ставших историей картинок осени 2022 года, антироссийским пропагандистам предъявить нечего. Для Украины же «ухилянтство» стало ежедневной нормой и фоном жизни.

В итоге, военкомы становятся миллионерами на взятках за «откос» от фронта – у Зеленского, а не у Путина. И бегут и страны с риском утонуть в пограничных реках или замерзнуть насмерть в горах – тоже украинцы. В огороженный колючкой концлагерь, вопреки рассказам пропагандистов, превратилась Украина, а не Россия. Хотя это Россия – под санкциями и – казалось бы, – в худшем положении.

Но в то время, как выбраться из Украины мужчине призывного возраста – настоящий квест из серии «Остаться в живых», Россия, куда не летают самолеты западных и многих незападных компаний, даже в условиях войны отправляет за рубеж миллионы своих граждан. И едут они не попрошайками и гастарбайтерами, а туристами. Да, есть проблемы с банковскими картами за рубежом. Но, согласитесь, лучше быть туристом и иметь проблему с картой, чем беженцем без такой проблемы.

Что важно понимать, говоря о перспективах сделки, о которой сейчас не рассуждает только ленивый? Стоит иметь в виду и смириться с тем, что какое бы соглашение не было подписано, в любом случае найдется немало людей, для которых наступивший мир будет «похабным». Причем, по обе стороны линии фронта.

Хотя недовольны они будут по разным причинам. Одни будут вздыхать о так и не освобожденной Одессе, а другие о том, что так и не удалось судить Путина и выйти на границы не то что 1991-го, но даже 2022-го года.

Одни будут говорить об украденной в последний момент полной победе, вторые – о предательстве Запада, который обещал столетнюю дружбу и наказание России, а вместо этого благословил фактическое расчленение Украины, да еще и затребовал с нее репарации недрами.

Все это будет. И ко всему этому стоит отнестись по-философски. Оценивать же достигнутое, если его удастся достичь, стоит, исходя из фактического положения дел, а не натягивая на глобус реальности сову максималистских хотелок.

И последнее. Хочется предостеречь уже сейчас – что называется «на берегу» – от одной распространенной иллюзии. Никакого крепкого и устойчивого мира «на века» не будет. Как бы на него не медитировали дипломаты.

В конце концов, даже любители (зачастую некорректных) исторических аналогий должны понимать: уж на что Версальский мир после ПМВ был твердый и окончательный – тверже некуда. Побежденных раздели до трусов, обложили репарациями, демилитаризировали и обременили всяческими унизительными ограничениями на правах безусловных победителей. И что – это как-то уберегло от повторения мировой войны уже через 20 лет?

Любой подписанный мир – если его вообще подпишут – будет шатким, с постоянными угрозами срыва в рецидив. Это просто нужно принять, и научиться с этим жить. Образно говоря, засыпая с пистолетом под подушкой. Ну не станем мы островком нерушимой стабильности в мире, сорвавшемся на наших глазах в эпоху высокой турбулентности и нового глобального передела.