«Упаси Господь от возвращения Западной Украины в Россию» – политолог Кремля

Максим Столяров.  
26.12.2025 10:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 217
 
Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина


Опыт прошлых веков показал, что для России обходится слишком дорого кормить Западную Украины.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, перемирие будет поэтапным. Мы сначала вернём часть наших территорий, но война рано или поздно возобновится. Будем надеяться, что до ядерного конфликта дело не дойдёт.

Идеальное решение – это возвращение восточной, центральной и южной частей Украины в состав России. Но не вся Украина, упаси Господь. Потому что морально, экономически и политически это было бы затратно даже для Российской империи и Советского Союза.

Это Центральная и Западная Украина. Нам они не нужны, слишком дорого, и отвлечёт нас от правильного пути развития в направлении востока и юга», – сказал Караганов.

«Но мира не получится достичь, пока европейская элита не решит, что они должны отказаться от этого, и не признает, что это конец игры.

Но большинством европейских стран управляют бешеные гиены. Они абсолютно безумны, потеряли чувство безопасности и любви к своему народу. И для всех европейцев было бы лучше избавиться от них, но на это потребуется время», – добавил эксперт.

