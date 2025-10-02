Умерла не ООН, а её старая структура. Будем реформировать – Путин

Структура ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы соответствовать базовым принципам демократии и равно представлять всех участников.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Некоторые даже считают, что она изжила себя, и её надо радикально реформировать. Да, проблем в работе ООН очень много. Но лучше ничего пока нет, это тоже надо признать.

Проблема не в ООН, ведь её потенциальные возможности очень большие. Проблема в том, как мы сами, те самые объединённые, а сейчас разъединённые нации, все эти возможности используем.

Спору нет, ООН сталкивается со сложностями, и нуждается в адаптации к изменяющимся реалиям. Но в процессе её реформирования принципиально важно не потерять основной смысл», – сказал Путин.