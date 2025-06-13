Укро-философ: Репараций от России нам никогда не видать, а что дальше – осень покажет

Вадим Москаленко.  
13.06.2025 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцам пора признать, что Россия не будет нести «ответственность» и выплачивать репарации, как три года обещали бандеровцы.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора признать, что Россия не будет нести «ответственность» и выплачивать репарации, как три...

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«Вы назвали эти пять пунктов [необходимых для завершения войны]. Но там нет одного пункта – ответственности, которую рано или поздно Россия понесет за те войны, которые произошли. Почему?», – спросила ведущая.

«А её не будет. Потому что война – это такая штука, когда ответственность несут либо обе стороны, либо ни одна, если нет явной конкретной победы. Ответственность или принудительно задается, если есть победитель, он говорит: «Вот я вас победил, теперь вы будете за все отвечать».

Если этого нет, то ответственность несут обе стороны. Нам трудно принять эту мысль, но нам придется», – ответил Дацюк.

«То есть, вы думаете, что победы здесь не будет? Не будет ни поражения, ни победы. Будет договоренность, которая будет достигнута в ближайшее время?», – уточнила ведущая.

«Рано или поздно мы до этой мысли дойдем. Я думаю, что лучше рано, чем поздно. Но кто знает, как пойдет ситуация. Где-то на осень, я думаю, мы к этой мысли придем», – подытожил укро-философ.

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