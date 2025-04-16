Украинская дипломатия: Европа – проект, который потерял лидерство и закончился

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На протяжении длительного периода Европа больше не создает никакого идеологического контента, который бы подхватили остальные по примеру Ренессанса.

Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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