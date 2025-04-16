Украинская дипломатия: Европа – проект, который потерял лидерство и закончился

Анатолий Лапин.  
16.04.2025 14:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


На протяжении длительного периода Европа больше не создает никакого идеологического контента, который бы подхватили остальные по примеру Ренессанса.

Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На протяжении длительного периода Европа больше не создает никакого идеологического контента, который бы подхватили остальные...

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«Я думаю, что Европа, очевидно, теряет лидерство. Она остается таким, знаете ли, духовно-идеологическим лидером, но уже не играет значительной роли ни экономически, ни создает никакие новые смыслы. Не хочется говорить, что европейская страница закрылась, но действительно Европа не является больше производителем даже идеологического контента какого-то. Не распространяются по всему миру новый Ренессанс.

Трудно назвать, кроме Евровидения, какие-то культурные продукты, которые потребляются по всему миру. Мой друг недавно напомнил мне, что из традиционных олимпийских видов спорта всего один азиатский. Но мы же с вами понимаем, что количество населения, которое условно можно назвать западной цивилизацией, оно непропорционально мало к тому вкладу, который делало бы, например, достижение человеческого тела как атлетика, как Олимпийские игры, имея только один спорт, представляя Азию. То есть этот проект немного закончился», – заявил Пристайко.

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