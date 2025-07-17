Украину ждёт возвращение к диким реалиям девяностых – Бондаренко

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В случае демобилизации ВСУ, украинское общество столкнётся с миллионом безработных, которые начнут устраивать грабежи и убийства по всей стране.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас миллионная армия, которая завтра может быть демобилизована и может стать большой головной болью для власти, а также большой угрозой для общества. Потому что солдат, которые вернутся с фронта, необходимо обеспечить, накормить, дать им места рабочие, дать им определенные обещанные социальные гарантии. Необходимо будет компенсировать потери тем, кто стал инвалидами или же вдовам, и сиротам необходимо будет компенсировать потери», – сказал Бондаренко.