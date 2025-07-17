Украину ждёт возвращение к диким реалиям девяностых – Бондаренко
В случае демобилизации ВСУ, украинское общество столкнётся с миллионом безработных, которые начнут устраивать грабежи и убийства по всей стране.
Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас миллионная армия, которая завтра может быть демобилизована и может стать большой головной болью для власти, а также большой угрозой для общества.
Потому что солдат, которые вернутся с фронта, необходимо обеспечить, накормить, дать им места рабочие, дать им определенные обещанные социальные гарантии. Необходимо будет компенсировать потери тем, кто стал инвалидами или же вдовам, и сиротам необходимо будет компенсировать потери», – сказал Бондаренко.
«Это все ложится огромным бременем на государственный бюджет, а этих денег попросту нету. Соответственно, общество будет стремительно криминализироваться.
В обществе будет нарастать серьезный антагонизм между гражданскими и военными; между теми, кто сегодня поют, скажем, осанну солдатам, которые воюют на фронте, и которые завтра же будут фактически кричать, куда смотрит полиция.
Поскольку в стране будет форменный беспредел. Люди, которые вернутся с фронта, тоже хотят есть. Если их не накормит государство, не создаст условия для того, чтобы они получали деньги, зарплату, могли купить себе хлеб, то они сами будут брать эти деньги. Каким способом? 90-е годы многие еще помнят», – добавил политолог.
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