«Украину еще больше невзлюбили»: в Киеве разочарованы председательством Польши в ЕС

Вадим Москаленко.  
14.06.2025 17:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Польша, Украина


Полгода председательства Польши в Евросоюзе не оправдали надежд Украины на ускоренную евроинтеграцию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Полгода председательства Польши в Евросоюзе не оправдали надежд Украины на ускоренную евроинтеграцию. Об этом в...

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«У нас буквально через две недели завершается польское председательствование в Европейском Союзе, которое длилось шесть месяцев, и которое должно было стать венцом украинской евроинтеграции. У нас был расчет на то, что Польша поспособствует более ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Но польские выборы и жесткая конкуренция между правыми и либералами, мне кажется, смешали эти карты. И польское председательствование в ЕС не стало каким-то серьезным допингом, драйвером украинского продвижения внутри Европейский Союз», – сказал Бортник.

Он пожаловался, что за последние полгода период антиукраинские настроение в ЕС только усилились.

«Более того, мы видим, [Польша] только усилила некоторые антиукраинские тенденции и настроения политические внутри Европейского Союза», – сокрушается политолог.

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