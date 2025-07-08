Украину доведут до бунта, атаманщины, военной хунты и краха бандеровщины – Арестович

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После тупика в войне на Украине начнется реваншистская атаманщина и хунта, которая не сможет удержать власть из-за краха идеологического проекта и отсутствия денег.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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