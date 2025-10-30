Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одурманенные пропагандой украинцы уже не способны принимать самостоятельные решения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина – это страна диктовки. Мы думаем под диктовку, пишем под диктовку, даже в 9 утра кладем руку на сердце под диктовку, потому что почтить погибших позже – уже не то. Это коллективный стадный подход. К тому же приправленный бочкой мёда – всё такое засахаренное, прекрасное. Мне кажется, это ещё больше выдаёт ненормальность, праздничный инфантилизм, ребячество. Когда взрослые мужчины и женщины садятся за парты – и пишут, пыхтят, запятые ставят. Детский сад, меня ни на что это не вдохновляет», – досадовал Дроздов.