Украинский полковник: Денег на ВСУ не хватает. Проблемы с мобилизацией и дезертирством

Анатолий Лапин.  
16.07.2025 12:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинская армия имеет множество проблем, которые не дают ей одержать победу.

Об этом в эфире видеоблога «Лига. нет» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия имеет множество проблем, которые не дают ей одержать победу. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сказать, что у нас есть какие-то такие в чем-то супердостижения? Возможно, я бы подумал немного и сказал. Сейчас мне прямо так трудно сказать. Я же говорю: есть недостатки, есть какие-то позитивы, но не такие глобальные, чтобы сказать, мы что-то такое сделали, что у нас прям перелом в войне пошел. Враг владеет инициативой, враг обстреливает нас из всех средств, нам не хватает средств на содержание.

У нас, скажем так, не достаточно хорошая мобилизация – это те вещи, с которыми выигрывают войну. Это оружие и средства на оружие, это достаточная мобилизация, это мотивация личного состава, это отсутствие СОЧ, в таких количествах больших, как часто бывает», – заявил Костенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить