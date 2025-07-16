Украинский полковник: Денег на ВСУ не хватает. Проблемы с мобилизацией и дезертирством

Украинская армия имеет множество проблем, которые не дают ей одержать победу.

Об этом в эфире видеоблога «Лига. нет» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сказать, что у нас есть какие-то такие в чем-то супердостижения? Возможно, я бы подумал немного и сказал. Сейчас мне прямо так трудно сказать. Я же говорю: есть недостатки, есть какие-то позитивы, но не такие глобальные, чтобы сказать, мы что-то такое сделали, что у нас прям перелом в войне пошел. Враг владеет инициативой, враг обстреливает нас из всех средств, нам не хватает средств на содержание.

У нас, скажем так, не достаточно хорошая мобилизация – это те вещи, с которыми выигрывают войну. Это оружие и средства на оружие, это достаточная мобилизация, это мотивация личного состава, это отсутствие СОЧ, в таких количествах больших, как часто бывает», – заявил Костенко.