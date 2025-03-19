Украинский министр: У нас растут риски гражданской войны

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Прекращение войны с Россией может привести к тому, что на Украине начнётся ещё более жесткое противостояние.

Об этом на канале BBC заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание, что в стране сложилась монополия на насилие, которая принадлежит людям, которые не относятся к силовому блоку.

«Тяжело будет выходить из войны. Вы же видите, выходим долго. Но чем больше мы затягиваем этот выход из войны, тем он тяжелее будет. И в военном отношении, и в психологическом. Мы видим это так. Определенную часть этих забот возьмут на себя американцы, чтобы был порядок. Вот и все», – понадеялся Ченышев.

Однако он не исключил и сценария начала гражданской войны.