Украинский министр: У нас растут риски гражданской войны
Прекращение войны с Россией может привести к тому, что на Украине начнётся ещё более жесткое противостояние.
Об этом на канале BBC заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая обратила внимание, что в стране сложилась монополия на насилие, которая принадлежит людям, которые не относятся к силовому блоку.
«Тяжело будет выходить из войны. Вы же видите, выходим долго. Но чем больше мы затягиваем этот выход из войны, тем он тяжелее будет. И в военном отношении, и в психологическом. Мы видим это так. Определенную часть этих забот возьмут на себя американцы, чтобы был порядок. Вот и все», – понадеялся Ченышев.
Однако он не исключил и сценария начала гражданской войны.
«А ведь русские во многом рассчитывают на это. Что как только закончится внешняя война, начнется внутренний стазис, то есть гражданская война. Так надо не дать повода. Но это уже задает вопрос к правящему классу, к политикам, к элите так называемой.
Внутренняя война ничем не лучше внешней войны. Зачем заканчивать внешнюю войну, чтобы пришла внутренняя война? Значит, надо сделать так, чтобы не было и не внутренней, и не внешней», – подытожил министр.
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