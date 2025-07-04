Украинский ГУР ждет поток корейских добровольцев в российскую армию

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На боевом дежурстве в столице КНДР уже стоят российские системы «Панцирь С1».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Общественному радио» завил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам.

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«Шахед» как кочевник какой-то. Из Ирана он перешел в РФ. А из РФ под названием «не «Шахед» перешел в КНДР», – сказал Буданов.

Журналистка поинтересовалась, идет ли речь пока лишь о договоре или уже начались поставки дронов.

«Поверьте, они работают очень быстро, к сожалению… Они [русские] как раз не «Шахеды» передают», а технологию, оборудование, налаживают там производство», – ответил начальник ГУР.

По его словам, КНДР сейчас «значительно наращивает свою военную силу через сотрудничество с РФ и получение реального боевого опыта ее военными».

При этом он говорит, что Россия, кроме технологий, передает Пхеньяну и оружие, и проводит обучение.

«Могу вам сказать, что в Пхеньяне появились первые установки «Панцирь С1», они уже стоят там на боевом дежурстве, охраняют столицу. Русские переучивают корейский персонал. И уже корейцы будут автономно работать на этой технике», – утверждает глава военной разведки.

Затронут был вопрос и будущего участия корейцев в боевых действиях на стороне РФ.

«Сейчас мы, к сожалению, ожидаем существенного увеличения граждан КНДР на территории РФ. Из этого количества определенная часть будет подписывать контракты, но это будет выглядеть не так, что КНДР отправляет военных, а граждане добровольно пошли в ряды армии РФ. Это так и будет выглядеть действительно», – подчеркнул Буданов.

На уточняющий вопрос он ответил, что это будут реальные добровольцы.