Украинские послы и министры уже не понимают, что несёт Зеленский

Окружение Владимира Зеленского фактически держит его в теплой ванной, ограничивая ему подачу негативной информации. В результате украинские чиновники хватаются за голову, когда до них доходят распоряжения из Банковой.

Об этом в эфире своего блога заявил экс-депутат ВР, бывший спикер запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский может не знать и 90% [по реальной ситуации на фронте]. Я, кстати, в это верю. Я знаю, что ему ограничили сейчас информацию», – утверждает Береза.

Он говорит, что это сделал глава офиса Андрей Ермак, хотя Зеленский при желании мог бы узнать всю необходимую информацию у других людей, просто позвонив им, но не хочет этого делать.

«Ему рассказывают, что все плохое – это ваши враги, это они рассказывают. Мы уже почти подошли под Кремль, мы сейчас его уничтожим и будет все супер», – передает экс-депутат ситуацию в окружении диктатора.

Он сообщил, что недавно общался с двумя действующими украинскими послами и министром, которые просили его объяснить, что происходит с Зеленским.

«Они говорят: «Мы, когда общаемся с нашими партнерами, начинаем понимать, что не просто все, очень сложно, а руководство государства не понимает, что происходит. Можешь ли ты, друг Борислав, донести эту информацию?».

Я начинаю хохотать, говорю: «Кто из нас госслужащий?». Я не могу понять, что происходит. Я тоже не понимаю, поскольку то, что нужно делать, Зеленский не делает», – резюмировал Береза.

