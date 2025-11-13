Украинская юристка о российских активах: Очнись, Европа! Прямой захват – это золотой стандарт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС не должен изобретать юридические лазейки вроде «репарационного кредита», чтобы завладеть российскими средствами, замороженными в европейских банках.

Об этом старший научный сотрудник по правовым вопросам украинской организации Razom Юлия Зискина заявила на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны смотреть правде в глаза и понимать, что кредит на репарации действительно необходим. Европа должна это сделать! Но прямой захват активов – это золотой стандарт. Что я имею в виду? Пока Россия сохраняет свои законные права на активы, существует риск, что они вернутся в Россию, особенно если Венгрия и Словакия наложат вето. Это будет катастрофой для Европы», – рассуждала Зискина.

Она признала, что Россия имеет законное право на замороженные активы, но считает, что Европа должна их конфисковать.