Украинская верхушка не относит себя к украинской нации – философ Дацюк

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Украинские элитарные круги не перестали воровать даже во время полномасштабной войны, что говорит о том, что им плевать на судьбу страны и народа.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вдруг увидели, что в процессе войны часть элиты безусловно сделала ставку, пошла на фронт, помогает фронту, пытается что-то сделать, как-то спасти страну. Но большая часть элиты занимается бесславным, старым, привычным делом – мародёрством. Нас берегут, нам не говорят об уровне воровства, прежде всего финансового воровства помощи, расхищения военной техники, вооружения, боеприпасов. Нас берегут или, наоборот, от нас скрывают умышленно, чтобы не возникало вопросов, почему так», – сказал философ.

Дацюк подчеркнул, что своим поведением украинская элита фактически отказалась от принадлежности к украинской нации.