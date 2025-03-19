Украине придется смириться с ролью американского прокси

Украине придётся подписывать те условия прекращения войны, на которые договорятся Москва и Вашингтон.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потери неизбежны для Украины в этой войне. Украина проиграла эту войну. И теперь вопрос, насколько сильными, насколько существенными будут потери для Украины в результате этой войны. На данном этапе этот телефонный звонок, он какой-то чуть ли не решающий, кульминационный. Да, как раз этот звонок был бы для нас суперважным, если бы он был звонком на троих, условно говоря.

Но понятное дело, что Зеленского никто на этот телефонный звонок не позовет. Это именно тот случай, когда решаются вопросы Украины без Украины. Помните, сколько мы кричали, сколько Зеленский говорил, ни «слова про Украину без Украины». Но это именно тот случай, когда решается вопрос и судьба Украины без Украины», – сказал Бондаренко.