Украине предстоит познакомиться с тяжёлым американским кнутом – Карасев
Поскольку Владимир Зеленский не соглашается на условия США, его буду принуждать.
Об этом в эфире Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп Зеленского уговорить не может. Поэтому будут принуждать. И меры принуждения мы видим уже. Как оно там: «Не купите – отключим газ». Так и здесь.
И дальше будут давить. Причём, больше кнутом. Потому что пряники-то Европа подкидывает. Ну, деньги. Она же пряники дает. А тут больше будет кнут», – сказал Карасев.
«Ну, это логика такая – довести военные действия до ясности. Трамп же сказал, без нас вы не сможете воевать. Значит, он хочет это показать. Он же за слова должен «держать мазу».
Вот он хочет показать, сможет ли Украина воевать без военной помощи. Насколько это продлится? Сможет ли Украина сдержать?», – подытожил он.
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