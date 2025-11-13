Украине определили последнее место в очереди в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС должны вкладывать деньги в реформы на Украине и в Молдове, потому что у Киева и Кишинева нет стимула к изменениям.

Об этом руководитель Программы европейской политики и институтов Корина Стратулат заявила в Центре европейской политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает вопрос, почему страны-кандидаты должны проводить политически чувствительные и экономически затратные реформы, если взамен предлагается только формальный прогресс, а не надежный политический горизонт? Все эти похлопывания по плечу за хорошую работу за закрытыми дверями, а не реальные преимущества и награды в рамках реального процесса вступления в союз», – сказала Стратулат.

При этом она считает, что в ЕС в первую очередь примут Албанию и Черногорию, а потом Молдову, потому что они создают меньшую нагрузку на бюджет.