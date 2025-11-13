Украине определили последнее место в очереди в ЕС

Елена Острякова.  
13.11.2025 12:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 62
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Страны ЕС должны вкладывать деньги в реформы на Украине и в Молдове, потому что у Киева и Кишинева нет стимула к изменениям.

Об этом  руководитель Программы европейской политики и институтов Корина Стратулат заявила в Центре европейской политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возникает вопрос, почему страны-кандидаты должны проводить политически чувствительные и экономически затратные реформы, если взамен предлагается только формальный прогресс,  а не надежный политический горизонт? Все эти похлопывания по плечу за хорошую работу за закрытыми дверями, а не реальные преимущества и награды в рамках реального процесса вступления в союз», – сказала Стратулат.

При этом она считает,  что в ЕС в первую очередь примут Албанию и Черногорию, а потом Молдову, потому что они создают меньшую нагрузку на бюджет.

«И конечно, мы должны выстроить ситуацию, в которой государства-члены захотят, чтобы Молдова присоединилась, а Украина осталась в ожидании», – сказала Стратулат.

