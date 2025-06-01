Украине хватит денег воевать до конца года – европейский чиновник

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Благодаря прибыли от украденных российских активов, Украина получит финансирование на продолжение войны, по крайней мере, до конца 2025 года.

Об этом на форуме по безопасности на Черном море в Одессе заявил временный поверенный в делах представительства ЕС на Украине Реми Дюфло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Замороженные российские активы за рубежом уже используются. В прошлом месяце мы объявили о соглашении на 1 миллиард между одним из государств-членов и Украиной, чтобы усовершенствовать существующие системы вооружений, а также работать над исследованиями новых, более сложных систем. Это финансирование было обеспечено за счет так называемой непредвиденной прибыли, то есть процентов, полученных от этих активов», – сказал Дюфло.

«И давайте не будем забывать о продолжающейся инициативе по финансированию бюджета Украины на 45 миллиардов евро, которая является инициативой G7, в которой ЕС сам вносит более половины средств, и которая уже полностью финансируется за счет российских активов», – отметил Дюфло.

Он подчеркнул, что Украине должно хватить денег для продолжения войны в этом году.

«Так что давайте не будем забывать, что они [украденные российские активы] уже приносят пользу. И давайте не будем забывать, что в ближайшем будущем, я думаю, финансовая поддержка бюджета Украины будет больше, чем та, которая ей нужна в этом году. Так что это хорошая макроэкономическая основа. Это связано с финансовой поддержкой от нас, а также с тем, как мы используем замороженные российские активы», – подытожил чиновник.

Он заверил, что тем временем Европа будет вкладываться в развитие оборонного сектора и создавать современное оружие.