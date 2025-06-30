Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Сумском направлении ВСУ ценой переброски резервов удалось остановить продвижение российских подразделений.

Более того, противник, не считаясь с потерями, переходит в контратаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За сутки враг предпринял шестнадцать безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – описывает ситуацию тг-канал «Северный ветер», который ведут российские бойцы, ведущие бои на Сумском направлении.

Отмечается, что в Глушковском районе, где украинским оккупантам удалось ранее зайти на российскую территорию в районе села Теткино, противник понес потери и снизил активность.

Утверждается, что враг отброшен, и прорыв государственной границы не допущен.

Обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, традиционно преувеличивающий успехи ВСУ и неудачи ВСУ, признает, что остановить наступление русских на Сумском направлении пока говорить не приходится.

«Об остановке наступления противника можно говорить только тогда, когда он перейдет от него к обороне на всем операционном направлении. Очевидно, что в Сумском направлении этого пока не происходит. Враг продолжает атаковать\штурмовать, причем сразу на нескольких участках», – пишет Машовец.

Еще одна тревожная новость с этого направления для Киева появилась вчера. Так, антироссийское пропагандистское издание, ссылаясь на свои источники в силовых органах, сообщило, что артиллерийские снаряды начали долетать фактически до Сум.

«Ориентировочно 22-23 июня российская армия ударила ствольной артиллерией до села Песчаное, расположенного сразу за Сумами. От точки прилета до границы Сум – менее километра», – говорится в публикации.

Собеседник УП предполагает, что применялся активно-реактивный снаряд 152-мм.