Чтобы затянуть войну, украинская элитка успешно скармливает населению байки о «репарациях, которые будет выплачивать Россия».

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Но они забывают, что такого закона в истории нет. Проигравший платит всегда, не важно, он агрессор или обороняющийся», – заметил Щелин.

«В фундаментальной этической максиме украинского миросознания, которую сформулировал Зеленский на встрече с Трампом весной этого года – что в истории есть закон, что агрессор платит всегда. И все сегодняшние украинские оппозиционеры тоже разделяют эту максиму.

«А Россия уже выиграла эту войну, объективно. Понятно, что цыплят считают по осени, но если не произойдёт божественного вмешательства, Россия эту войну выиграла.

А главное – понятно, что чем дольше война продолжается, то чем больше будет выигрыш, территориальные приобретения. Фронт медленно, но стабильно движется, и только вопрос времени, когда это движение приобретёт качественный скачок.

Платит проигравший. И если Россия добровольно не принимает на себя статус проигравшего, то все свои аргументы, что платит агрессор, оставьте для внутренней публики.

И пока нет перемены ума на реальную картину мира, мы обречены на бег по этому кругу. И пока нет никакой перемены в оппозиции, Зеленский остаётся у власти», – добавил политолог.