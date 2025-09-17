Украинцы ещё не поняли, что платить за войну придётся только им
Чтобы затянуть войну, украинская элитка успешно скармливает населению байки о «репарациях, которые будет выплачивать Россия».
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В фундаментальной этической максиме украинского миросознания, которую сформулировал Зеленский на встрече с Трампом весной этого года – что в истории есть закон, что агрессор платит всегда. И все сегодняшние украинские оппозиционеры тоже разделяют эту максиму.
Но они забывают, что такого закона в истории нет. Проигравший платит всегда, не важно, он агрессор или обороняющийся», – заметил Щелин.
«А Россия уже выиграла эту войну, объективно. Понятно, что цыплят считают по осени, но если не произойдёт божественного вмешательства, Россия эту войну выиграла.
А главное – понятно, что чем дольше война продолжается, то чем больше будет выигрыш, территориальные приобретения. Фронт медленно, но стабильно движется, и только вопрос времени, когда это движение приобретёт качественный скачок.
Платит проигравший. И если Россия добровольно не принимает на себя статус проигравшего, то все свои аргументы, что платит агрессор, оставьте для внутренней публики.
И пока нет перемены ума на реальную картину мира, мы обречены на бег по этому кругу. И пока нет никакой перемены в оппозиции, Зеленский остаётся у власти», – добавил политолог.
