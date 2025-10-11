Украинцам советуют сидеть в «несокрушимом средневековье» и ждать ударов по Питеру и Москве
После вчерашнего удара, который почти на сутки обесточил практически весь левый берег Киева, в украинской столице полностью восстановить электроснабжение пока не удалось.
Мэр Виталий Кличко признал, что «Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак». По его словам, к вчерашнему вечеру восстановили в целом систему водоснабжения, но в отдельных домах, которые продолжают сидеть без света, воды может не быть, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы.
«Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания», – призвал Кличко.
Проживающий в Киеве волонтер ВСУ и военный журналист-русофоб Богдан Мирошников пишет, что сидел без света 19 часов. Он считает, что Украине пока не нужно спешить с ударами по российской энергетике, а дождаться холодов.
«Мое мнение – я бы дождался морозов на болотах и атаковал преимущественно Питер и другие достаточно изолированные от энергосистемы районы, потому что там гораздо меньше будет вариантов для резервного переключения в сети. Плюс – магистральные подстанции 500, 750 и 800 кВ.
В эту игру можно и нужно играть вдвоем. Но подходить нужно с умом. Мне кажется, это и есть причина, почему до сих пор нет адекватного зеркального ответа», – считает Мирошников.
А пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап считает, что на Украине блэкаут практически неизбежен, учитывая методичность выбивания энергетических объектов.
«Последовал также отсчет президентскому обещанию: должен быть блэкаут в Москве. Иначе не нужно было этим угрожать. И не нужно спорадически уменьшать свои блэкаутные угрозы до уровня Белгорода или Курска. Нет, нет, речь шла о Москве. Из уст президента звучало обещание погрузить в тьму и холодрыгу именно Москву. Москва и ни на йоту меньше», – пишет галичанин в своем тг-канале.
Впрочем, он признает, что украинцам от этого легче не станет, поскольку «на 4-м году войны так и нет решений по избеганию полного коллапса», а лишь советы запасаться водой и заряжать пауэрбанки.
«Было бы еще видение, ради чего народ должен откинуться на столетие назад и просто перетерпеть – но и видения нет, поэтому – что оно изменит, это терпение? Только словесные намерения что-то там добиваться. Просчитанных способностей дать хотя бы симметричный ответ – тоже минимум. Обещается страдание как самоцель – ради самого страдания, без вау-целей, ради которых можно народу и пострадать, оттачивая навыки выживания в несокрушимом средневековье. Чтобы дальше быть там, где мы есть, и в том, в чем мы есть.
Для этого неприкосновенная власть и сидит на триллионных потоках, чтобы советовать народу крепиться», – приходит к выводу Дроздов.
