После вчерашнего удара, который почти на сутки обесточил практически весь левый берег Киева, в украинской столице полностью восстановить электроснабжение пока не удалось.

Мэр Виталий Кличко признал, что «Киев пережил одну из самых сложных по результатам атак». По его словам, к вчерашнему вечеру восстановили в целом систему водоснабжения, но в отдельных домах, которые продолжают сидеть без света, воды может не быть, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы.

«Ситуация сложная. И давайте говорить правду, а не заниматься самоуспокоением. Потому что враг не останавливается. В ближайшие дни прогнозируют новую атаку. Я обращаюсь к жителям Киева максимально сосредоточиться и действовать прагматично. Сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания», – призвал Кличко.

Проживающий в Киеве волонтер ВСУ и военный журналист-русофоб Богдан Мирошников пишет, что сидел без света 19 часов. Он считает, что Украине пока не нужно спешить с ударами по российской энергетике, а дождаться холодов.

«Мое мнение – я бы дождался морозов на болотах и ​​атаковал преимущественно Питер и другие достаточно изолированные от энергосистемы районы, потому что там гораздо меньше будет вариантов для резервного переключения в сети. Плюс – магистральные подстанции 500, 750 и 800 кВ. В эту игру можно и нужно играть вдвоем. Но подходить нужно с умом. Мне кажется, это и есть причина, почему до сих пор нет адекватного зеркального ответа», – считает Мирошников.

А пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап считает, что на Украине блэкаут практически неизбежен, учитывая методичность выбивания энергетических объектов.

«Последовал также отсчет президентскому обещанию: должен быть блэкаут в Москве. Иначе не нужно было этим угрожать. И не нужно спорадически уменьшать свои блэкаутные угрозы до уровня Белгорода или Курска. Нет, нет, речь шла о Москве. Из уст президента звучало обещание погрузить в тьму и холодрыгу именно Москву. Москва и ни на йоту меньше», – пишет галичанин в своем тг-канале.

Впрочем, он признает, что украинцам от этого легче не станет, поскольку «на 4-м году войны так и нет решений по избеганию полного коллапса», а лишь советы запасаться водой и заряжать пауэрбанки.