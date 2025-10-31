Украина выбрала проигрышную стратегию – на удары по НПЗ Россия ответит в 10 раз мощнее – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
31.10.2025 14:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 450
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина выбрала заведомо проигрышную стратегию, рассчитывая, что удары по российским НПЗ помогут ей выиграть войну.

Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский политолог Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выбрала заведомо проигрышную стратегию, рассчитывая, что удары по российским НПЗ помогут ей выиграть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не секрет, что украинская стратегия ударов по нефтеперерабатывающим заводам наносит ущерб и сокращает доходы России. Но Россия достаточно богата, чтобы в обозримом будущем справиться с любым сокращением, по крайней мере в течение нескольких лет, благодаря своим ликвидным активам, которые составляют около 250 миллиардов долларов в банковской сфере.

Так что я думаю, что Россия ответит на это десятикратным разрушением украинской инфраструктуры. Это очень плохая игра для Украины, если она будет продолжаться долго. Другими словами, ставка Украины на то, что Россия не захочет воевать, делается на комбинацию экономических санкций, военных ударов и медленного продвижения российских войск, но это должно произойти в течение короткого промежутка времени, иначе это снова станет затяжной игрой, а в затяжной игре, как я вижу, у Украины только плохие карты.

Украина будет терять больше людей, чем Россия, не будет иностранных инвестиций, потому что ни один инвестор в здравом уме не станет вкладывать деньги в такую неопределенную опасную обстановку», – заявил Петро.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить