Украина вместо ожидавшихся ништяков принесла Германии одни головняки

Безоговорочная поддержка Киева привела Германию лишь к экономическим убыткам. При этом Берлин не обладает ни особым влиянием в Киеве, ни «золотой акцией» в урегулировании украинского кризиса. И это – проблема, которую придётся решать новому канцлеру Фридриху Мерцу.

Об этом на круглом столе в Москве заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артём Соколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Берлине понимают, но не озвучивают в публичном пространстве то, что политика, которая ведётся в отношении Украины, кроме крупных финансовых трат, ничего не дала. Миллион с лишним украинских беженцев не смог ни поправить немецкий рынок труда, ни даже укрепить отношения между двумя странами. По разным причинам, и в силу половозрастной структуры беженцев, и в силу немецкой бюрократии. Но не получилось использовать украинский кризис для решения внутригерманских проблем. И не получилось конвертировать эти крупные суммы, направляемые на поддержку Киева, в политическое влияние немецкой стороны на Украине. Фактически Берлин не может похвастаться тем, что у него есть какая-то «золотая акция» в рамках и процесса урегулирования кризиса, где Берлин вместе с другими европейскими столицами отодвинут на второй план. Ни влиять на внутриполитические сюжеты в самой Украине», – сказал Соколов.