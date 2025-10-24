Украина в шаге от отключений газа

Игорь Шкапа.  
24.10.2025 15:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 100
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Приближающаяся зима усугубляет проблемы украинской энергетики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Приближающаяся зима усугубляет проблемы украинской энергетики. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зима, которая приближается, в любом случае поставит нас в условия ограничения электроэнергии. Плюс сложная ситуация с газом, это тоже будет добавлять отрицательный эффект. Если еще будут ограничения газоснабжения, такие уже мысли раздаются со стороны минэнерго. Министр энергетики Гринчук уже дважды говорила о том, что готовы. Сначала сказали, что мы уже разработали планы отключения. Теперь сказали, что уже готовы алгоритмы», – сказал эксперт.

По его словам, проблемы с газом могут ожидать и Западную Украину, где расположены подземные хранилища.

«Часть газа будем поднимать из хранилищ и подавать на всех остальных потребителей в Украине. И даже там, я думаю, могут быть ограничения газоснабжения. Это крайний вариант, но, судя по официальным заявлениям, приготовлениям, это очень близко. То есть, мы стоим от этого в одном шаге», – предупредил Корольчук.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить