Украина в шаге от отключений газа

Приближающаяся зима усугубляет проблемы украинской энергетики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире львовского канала НТА заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Зима, которая приближается, в любом случае поставит нас в условия ограничения электроэнергии. Плюс сложная ситуация с газом, это тоже будет добавлять отрицательный эффект. Если еще будут ограничения газоснабжения, такие уже мысли раздаются со стороны минэнерго. Министр энергетики Гринчук уже дважды говорила о том, что готовы. Сначала сказали, что мы уже разработали планы отключения. Теперь сказали, что уже готовы алгоритмы», – сказал эксперт.

По его словам, проблемы с газом могут ожидать и Западную Украину, где расположены подземные хранилища.