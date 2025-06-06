Украина станет главным поставщиком наемников – Бабченко
После завершения конфликта огромное количество украинских солдат не смогут справиться с мирной жизнью и будут реализовывать себя в качестве наемников.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас появится гигантское количество молодых людей, умеющих воевать, способных воевать, желающих воевать, не умеющих уже ничего делать в мирной жизни, потому что три года на войне — это просто кирдык, это отрыв от мирной жизни дичайший. И у Украины сейчас есть абсолютная возможность стать мировым лидером на рынке частных военных компаний, которые оцениваются там в гигантские суммы.
У тебя открываются все перспективы, все Суданы, вся Африка, весь Ближний Восток, вы можете выдавить сейчас совершенно спокойно даже американские военные компании, потому что такого опыта, таких навыков, как у Украины, таких умений вести, ну, не боевые действия, – ЧВК боевые действия не особо-то ведут, там больше сопровождение грузов и бумажная работа, если в белую, конечно, работать. Но тем не менее, разведка, сопровождение тех же колонн, это просто без проблем вообще на ура», – заявил Бабченко.
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