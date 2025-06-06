После завершения конфликта огромное количество украинских солдат не смогут справиться с мирной жизнью и будут реализовывать себя в качестве наемников.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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