Украина станет главным поставщиком наемников – Бабченко

Анатолий Лапин.  
06.06.2025 15:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


После завершения конфликта огромное количество украинских солдат не смогут справиться с мирной жизнью и будут реализовывать себя в качестве наемников.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бежавший в Израиль иноагент Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения конфликта огромное количество украинских солдат не смогут справиться с мирной жизнью и...

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«Сейчас появится гигантское количество молодых людей, умеющих воевать, способных воевать, желающих воевать, не умеющих уже ничего делать в мирной жизни, потому что три года на войне — это просто кирдык, это отрыв от мирной жизни дичайший. И у Украины сейчас есть абсолютная возможность стать мировым лидером на рынке частных военных компаний, которые оцениваются там в гигантские суммы.

У тебя открываются все перспективы, все Суданы, вся Африка, весь Ближний Восток, вы можете выдавить сейчас совершенно спокойно даже американские военные компании, потому что такого опыта, таких навыков, как у Украины, таких умений вести, ну, не боевые действия, – ЧВК боевые действия не особо-то ведут, там больше сопровождение грузов и бумажная работа, если в белую, конечно, работать. Но тем не менее, разведка, сопровождение тех же колонн, это просто без проблем вообще на ура», – заявил Бабченко.

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