Украина расписалась в невозможности вернуть территории

Анатолий Лапин.  
03.04.2025 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Когда Украина отказывается от военного сценария захвата потерянных территорий, она фактически расписывается в том, что не может их вернуть в принципе. Поэтому используются эвфемизмы «вернем дипломатическим путем» и приводятся примеры Финляндии, Германии и других стран.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда Украина отказывается от военного сценария захвата потерянных территорий, она фактически расписывается в том,...

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«Есть много сценариев, шансами которых является наше определенное время выживания. Наверное, это не совсем корректно говорить, когда каждые минуты покупаются жизнью, но другой валюты просто нет. Искусство дипломатии. Знаете, я, когда слышу о том, что мы откажемся от военного, мы освободим эти территории дипломатическим путем, ну, я хочу тогда сказать: «Все, все, пожалуйста, кто хочет, вот дипломатия».

Потому что это эвфемизм, который используют для того, чтобы сказать, что у нас нет возможности это сейчас делать, мы просто это откладываем. Ну, кто-то вам приведет пример балтийских стран, кто-то Финляндии, кто-то Кореи, кто-то Германии. В зависимости от вашего желания и формата вашей передачи вы можете выбрать один из сценариев», – заявил Пристайко.

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