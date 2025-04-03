Украина расписалась в невозможности вернуть территории

Когда Украина отказывается от военного сценария захвата потерянных территорий, она фактически расписывается в том, что не может их вернуть в принципе. Поэтому используются эвфемизмы «вернем дипломатическим путем» и приводятся примеры Финляндии, Германии и других стран.

Об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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