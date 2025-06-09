Украина поставила под угрозу все человечество

Анатолий Лапин.  
09.06.2025 13:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские удары по самолетам стратегической авиации чреваты глобальной ядерной катастрофой. Это нарушает баланс сил и может запустить цепную реакцию обмена ядерными ударами.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские удары по самолетам стратегической авиации чреваты глобальной ядерной катастрофой. Это нарушает баланс сил...

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«Согласно нашей ядерной доктрине, за нападение на наши объекты стратегической триады мы можем смело отключать механизм ядерного сдерживания и начинать приступать к ядерной бомбардировке.

Они вмешиваются в паритет. Украинскими действиями было поставлено все человечество под уничтожение. Потому что, если бы сейчас в Кремле сидел не Владимир Путин, а какой-нибудь, знаете, политик времен середины ХХ века…

Представьте, что сидит человек уровня, ну, лидера Северной Кореи сейчас в России, и вот Украина наносит удар по нашим бомбардировщикам, да он бы нанес бы ядерный удар по Украине, а вслед за этим, возможно, к этим ударам подключились бы соседние страны, обладатели ядерного оружия в Европе. Вы просто поймите, если первый пуск ядерного оружия, будет удар по какому-то государству кем-то нанесен, может возникнуть цепная ядерная реакция», – заявил Михайлов.

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