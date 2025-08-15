Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование перебрасывает многотысячную группировку войск к сумскому приграничью. Это может быть использовано для попытки захвата российской территории и дальнейшего торга в переговорах.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

