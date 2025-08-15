Украина перебрасывает войска для прорыва российской границы и дальнейшего торга, – полковник Матвийчук
Украинское командование перебрасывает многотысячную группировку войск к сумскому приграничью. Это может быть использовано для попытки захвата российской территории и дальнейшего торга в переговорах.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наблюдаем на Сумском направлении переброс сил, достаточно серьезный. Некоторые говорят – до 50 тысяч, некоторые говорят – даже больше.
Я далек от мысли, что они пойдут в наступление, как это было в августе прошлого года, но какую-то акцию они могут сделать – и на Брянщине, и на Орловщине, и на Курщине.
Но это не будет масштабного вторжения – захватить территорию 500 на 500 метров они могут, и завизжать о том, что они опять контролируют территорию РФ.
Зеленский таким образом пытается сохранить лицо воюющего президента: «Они там договариваются, а я бьюсь, мне нужна территория, потому что я ее хочу обменять», – заявил Матвийчук.
