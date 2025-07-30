Украина останется полуфеодальным полигоном Запада без надежды на успех в войне – Небоженко
Из-за тотальной коррупции и полуфеодального способа правления, Украина так и останется лишь полигоном для отмывания денег и испытаний нового оружия.
Об этом на канале «Alpha media» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина не будет технической площадкой, а будет оставаться местом испытания новых видов вооружений. Потому что договариваются дельцы, договариваются какие-то коррупционеры, которые устали уже продавать яйца за 17 гривен. Они лучше будут продавать миллионы сразу.
Но это не те, которых можно потом привлечь к ответственности. Вся публика, которая сейчас занимается военной торговлей, она потом очень быстро испарится. Никто здесь не задержится, ни один. Они же не дураки», – сказал Небоженко.
«Они не воспринимают Украину как консолидированного субъекта, а воспринимают как рассредоточенного субъекта. У нас же есть суды, есть исполнительная власть, есть разведка, есть контрразведка, есть полиция.
И они все живут в полуфеодальных состояниях, где пересекается полномочия и одновременно нет ответственности. Вот такая вот сетевая структура. А такая структура войну не выиграет», – добавил он.
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