Украина не вернет себе инициативу на поле боя в обозримом будущем – генерал бундесвера

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 13:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 235
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Российская армия владеет инициативой на поле боя и задача ВСУ сейчас – обороняться. Нет никаких предпосылок к тому, что ВСУ смогут в обозримом будущем переломить ситуацию в свою пользу.

Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия владеет инициативой на поле боя и задача ВСУ сейчас – обороняться. Нет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим, что российские вооруженные силы проявляют инициативу. Украина в настоящее время должна сосредоточиться на обеспечении подвижной обороны, чтобы продолжать изнашивать украинские [вероятно, генерал оговорился, имея в виду российские] вооруженные силы до такой степени, что эти потери в долгосрочной перспективе невозможно возместить. Она должна сосредоточиться на том, чтобы держать свои подразделения вместе, продолжать сохранять гибкость ведения боя, чтобы не было прорывов.

Мы не видим сейчас, чтобы украинские вооруженные силы могли вернуть себе инициативу в обозримом будущем, но в данный момент они должны сосредоточиться на обороне», – заявил Фрейдинг.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить