Украина не вернет себе инициативу на поле боя в обозримом будущем – генерал бундесвера
Российская армия владеет инициативой на поле боя и задача ВСУ сейчас – обороняться. Нет никаких предпосылок к тому, что ВСУ смогут в обозримом будущем переломить ситуацию в свою пользу.
Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы видим, что российские вооруженные силы проявляют инициативу. Украина в настоящее время должна сосредоточиться на обеспечении подвижной обороны, чтобы продолжать изнашивать украинские [вероятно, генерал оговорился, имея в виду российские] вооруженные силы до такой степени, что эти потери в долгосрочной перспективе невозможно возместить. Она должна сосредоточиться на том, чтобы держать свои подразделения вместе, продолжать сохранять гибкость ведения боя, чтобы не было прорывов.
Мы не видим сейчас, чтобы украинские вооруженные силы могли вернуть себе инициативу в обозримом будущем, но в данный момент они должны сосредоточиться на обороне», – заявил Фрейдинг.
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