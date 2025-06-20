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Российская армия владеет инициативой на поле боя и задача ВСУ сейчас – обороняться. Нет никаких предпосылок к тому, что ВСУ смогут в обозримом будущем переломить ситуацию в свою пользу.

Об этом в эфире телеканаа ZDF заявил руководитель планово-командного штаба Министерства обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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