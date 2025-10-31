Украина не досчиталась на фронте порядка 70 бригад – депутат Рады

Среди украинцев огромное количество людей, которые вместо того, чтобы воевать, выбрали дезертирство или эмиграцию.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не знаю, готова ли Украина к контрнаступлению, население готово ли. Я вижу пессимистические настроения или какие-то решения власти, которые точно не направлены на победу, например, «18-22», когда мы видим, что сто тысяч военнообязанных выехали. Это 20 бригад выехали по факту. Еще 50 бригад находится в СОЧ, и никто с этим не работает. И общество на это так же смотрит…

Нам нужно для себя решить – мы нация, которая бьется, или нация, у которой какая-то отдельная категория людей бьется? А не так, что есть одна категория, а все остальные – посмотрим, если они победят – хорошо, а нет – будем как-то к россиянам подстраиваться, когда они сюда придут. Вот где-то так это часто выглядит, и это проблема», – заявил Костенко.

