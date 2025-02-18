Украина намерена выставить на торги оккупированную часть Курщины

Украина в рамках переговорного процесса хочет вернуть себе контроль над российским Энергодаром и Запорожской АЭС или частью Харьковской области.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается территориальных уступок. Речь идет, скорее всего, об обмене территориями, есть несколько вариантов. Украина хотела бы обменять Курскую область на район города Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Это действительное желание. Формально будет заявляться на все территории, там огромные требования, но напомню, что в районе Курской области мы контролируем 400 квадратных километров территории, а Россия оккупировала 12 тысяч квадратных километров украинской территории. То есть обмен всё на всё невозможен.

Так же как, кстати, обмен всех на всех захваченных лиц, которые нам рассказывали, пленных, он невозможен. У нас несколько сотен российских военнопленных, а у них несколько тысяч наших военнопленных. Поэтому обмен невозможен, возможно только освобождение всех в результате мирного соглашения.

Слишком неэквивалентные объекты обмена. Россия формально от этого категорически отказывается, никакого обмена и всё остальное, но российские более рациональные округи говорят о том, что можно обменять территорию Курской области на территорию Харьковской области. Именно с этим связана интенсификация российского продвижения в Харьковской области, в районе Двуречной, Новомлынского и всего остального. Они пытаются занять как можно больше территории Харьковской области, и они уже сейчас контролируют больше территории Харьковской области, нежели мы Курской», – заявил Бортник.