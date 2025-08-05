Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспилотники киевского режима продолжают как террор мирных жителей, так и удары по критической инфраструктуре.

Так, сегодня в власти Ростовской области признали признали попадание по энергетическому объекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», – сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего, по данным МО РФ, было зафиксировано 24 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями.

Украинская сторона заявляет о поражении российской железнодорожной инфраструктуры.

«Ростовская область. Станция Тацинская. Поражение нашими БПЛА. Продолжаем системно выносить железнодорожную логистику. Хорошо», – радуется бывший советник бросившего горожан и трусливо сбежавшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а ныне глава так называемого киевского «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» признает системную работу противника на этом направлении.