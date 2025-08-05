Украина атаковала транспортную и железнодорожную инфраструктуру России

Олег Кравцов.  
05.08.2025 08:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Беспилотники киевского режима продолжают как террор мирных жителей, так и удары по критической инфраструктуре.

Так, сегодня в власти Ростовской области признали признали попадание по энергетическому объекту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники киевского режима продолжают как террор мирных жителей, так и удары по критической инфраструктуре....

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«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания. В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 кв.м ликвидирован.

В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», – сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего, по данным МО РФ, было зафиксировано 24 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями.

Украинская сторона заявляет о поражении российской железнодорожной инфраструктуры.

«Ростовская область. Станция Тацинская. Поражение нашими БПЛА. Продолжаем системно выносить железнодорожную логистику. Хорошо», – радуется бывший советник бросившего горожан и трусливо сбежавшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а ныне глава так называемого киевского «Центра изучения оккупации» Петр Андрющенко.

Связываемый с Погранслужбой ФСБ паблик «Два майора» признает системную работу противника на этом направлении.

«Отметим, что нарушение работы транспорта в России – это долгосрочная операция противника, которая уже приводила к коллапсу в аэропортах и задержкам поездов. То есть противник сумел работать вдолгую, спланировав удары на несколько месяцев вперед», – пишут «Два майора».

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