Удержит ли Кличко удар? Нокаут ему готовят смертельный

Над головой киевского мэра Кличко все сильнее сгущаются тучи. Вернее, кулачищи вышестоящих. Похоже, Зе-конкуренция взялась за него всерьез. Оно и понятно: если скоро перемирие, то, значит, и выборы не за горами. А тут такая перчатка Зеленскому, который явно ее ненавидит.

Во-первых, у той рычаги управления Киевом, значит, и столичным электоратом, и, в известной степени, ходом выборов. А во-вторых, и сам Виталя явно непрочь побоксировать с Зелей. Ведь после Майдана были потуги западных кураторов сделать его президентом. Вот только Нуланд воспротивилась, фря эдакая. Мол, интеллектом на больше столицы не потянет. Однако теперь времена иные.

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Зе в шоке от Трампа, и выборы, может, не за горами. И тут-то Кличко взбрыкнет. Как тот байбак, что погряз в излишествах всяких нехороших, но еще способен вспомнить, что был силачом.

Конечно, в том, что Кличко в них погряз безо всякого намека на покаяние, сомнений нет. Достаточно вспомнить его с брательником службу на паханов Киева в начале 90-х, ночной клуб «Динамо-люкс», который они крышевали, майданную «пассионарность» и всю последующую деятельность. С многомиллионными распилами бюджета, антиправославной возней, разрешениями ЛГБТ в святой столице Киевской Руси и т.д. Примеры можно множить.

Видимо, после «Динамо-люкс» пристрастие к ночным борделям у него сохранилось до сих пор. Потому-то и завел его под самым своим задом. Тем из мазохистов-киевлян, кто захочет воскликнуть «А может, не знал?», ответим: ну конечно, не знал! Любой нормальный человек о таком гнезде разврата в своем доме знал бы обязательно, а этот, будучи мэром, не знал. Как и о том, что крышевал гнездо первый зам по собственной партии «Удар», а охраняла его миниципальная полиция, то бишь подразделение мэрии.

Кто назвал избирателей Кличко «мазохистами», не помню. Кажется, Николай Азаров. За то, что неоднократно отдавали голосовали за типа, при котором не появилось ни единой станции метро. А те, что соорудили до него, оказались в плачевном состоянии, как и вся система городского хозяйства. Некоторые вообще затопило.

«Первую очередь строительства метро на Виноградаре Кличко обещал закончить к концу 2019 года. Что в итоге? За 11 лет ни одной станции метро в Киеве!», – привел пример Азаров.

При этом, несомненно, «осваивались» агромадные бюджеты, и все на один карман. Так что никоих сомнений в результатах его деятельности нет. Есть только в том, придет ли ему на смену более достойная кандидатура. Хотя, впрочем, при нынешнем режиме и так все известно.

На сегодняшний день прыгает выдвиженец Зеленского Бахматов. Он когда-то основал «Камеди клаб Украина» и, видимо, тогда же сошелся с презо-фигляром. Сейчас возглавляет контору Офис трансформации, долбающий Кличко в хвост и в гриву. При любом упоминании «Пидали» ругается. Мол, тому надо заниматься «гамном». Хотя сам попал в политику благодаря ему. Был его советником в Киевсовете. Впрочем, это нормальное явление для укроэлиты.

Теперь у Бахматова золотая пора. Кличка сначала обвинили в сводничестве (пока он там в Давосе бормотал по поводу предоставления помощи Украине), а теперь – в близости с арестованным намедни главой штаба центра антитерроризма СБУ Кузнецовым. Того повязал по обвинению в сотрудничестве с ФСБ лично глава СБУ Малюк.

После фото об аресте сразу появилось другое: мэр якшается с арестантом. Типа большие друганы.

«Это что, доказывает разведдеятельность? – смеется наш знакомый, русский киевлянин Олег. – Зеля нашел повод уничтожить конкурента, и всего делов. Линия четкая: связь с «агентом ФСБ», коррупция, бесхозяйственность. Жесткая линия, по нынешним временам. Кличка раньше не могли «закрыть», потому что мэр – выборная должность. Теперь за «измену родине» могут. Его не жалко, сам виноват. Хотя, может, он и удержит удар. По своей пословице: «Боксера может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

Сейчас времена поменялись, кто там знает, что в голове у Трампа…