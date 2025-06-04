«Уберечь от брюсселского бреда»: Орбан призвал венгров наплевать на жару, но не пустить Украину в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети очередной украиноскептический пост, в котором снова призвал граждан принять участие в плебисците VOKS- 2025 относительно запрета вступления Украины в ЕС.

«Для Венгрии и Европы вступление Украины в Европейский Союз — судьбоносный вопрос. Дверь снова приоткрыта: идея расширения ЕС, укрепление сообщества государств-членов — благородная. Мы работаем над этим десятилетиями, в частности, со странами Западных Балкан. В эту щель и пытаются протиснуть Украину брюссельские бюрократы, воспользовавшись добросовестностью европейских граждан. Для брюссельцев вступление Украины — вопрос жизненной важности: политическое восхищение глаз и выгодный бизнес среди проигранной войны», – написал он.

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Орбан в резких выражениях напомнил венграм о паразитизме нынешнего киевского режима:

«Но этот бизнес ведется за счет европейских семей. Украина высосала бы каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности».

По словам главы правительства Венгрии, «евробюрократам, конечно, безразлично, куда идут деньги европейцев. Им безразлично, это Дебрецен или Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов. Но нам – не безразлично! Мы отвечаем перед венгерскими семьями, предпринимателями и фермерами».

Орбан сослался на собственную историческую ответственность в этом вопросе:

«Через десять лет я не смог бы справиться с собственной совестью — ни перед собой, ни перед своими внуками, ни перед страной — если бы уже сейчас не сделал все, чтобы уберечь Венгрию и Европейский Союз от брюссельского бреда относительно вступления Украины. Поэтому, несмотря на жару и каникулы, сейчас мы должны говорить о VOKS. Каждый день, каждый час, чтобы больше венгров выразило свое мнение: в какой стране и в каком союзе они хотят жить в последующие десятилетия. Если вы этого еще не сделали — проголосуйте и вы!»

Плебисцит в Венгрии носит консультативный характер и проводится в форме, ставшей, за годы правления Орбана и его партии ФИДЕС, традиционной практикой. VOKS-2025 продлится до 20 июня 2025 года.

Интересно, что в этот раз оппозиционные Орбану политсилы пытаются сыграть в свой собственный опрос. В частности, по итогам такого «плебисцита на коленке» от партии TISZA 58% респондентов выразили поддержку вступления Украины в ЕС. Впрочем, говорить о какой-либо репрезентативности, в данном случае, не приходится.

То, что вы видите на иллюстрациях – это правительственная наглядная агитация против вступения Украины в ЕС.