У журналистов нет шансов: в Молдове перед выборами добивают неугодные СМИ

Молдавская полиция за 10 дней до выборов провела обыски и изъяла технику у двух «неудобных телеканалов»: CANAL5 и «Первого канала в Молдове». Официальной причиной названо расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, связанного со строительной и нефтяной компаниями, которым каналы оказывали рекламные услуги.

Власти заявили, что эти компании распространяли дезинформацию и пророссийскую пропаганду на территории РМ. В итоге телеканалы не смогли продолжить вещание, зрители лишились новостей и программ.

Политолог Александр Кориненко комментирует ситуацию в интервью «ПолитНавигатору».

– Почему это произошло именно сейчас? Насколько законны действия властей по блокированию телеканалов, изъятию техники?

– Ситуация с атакой на два телеканала в Молдове – не случайное совпадение по времени. Это происходит в преддверии парламентских выборов 28 сентября и носит политически мотивированный характер. Власти пытаются ограничить влияние независимых и критических СМИ, чтобы минимизировать публичное освещение альтернативных точек зрения и контроля за действиями правящей партии. Этот шаг демонстрирует использование институционального ресурса для политической борьбы, что вызывает тревогу с точки зрения демократических стандартов.

Временной контекст ключевой: блокировка и изъятие техники происходят буквально за несколько дней до выборов, когда информационное влияние медиаресурсов особенно высоко. Такой шаг позволяет власти уменьшить аудиторию каналов, пускай даже онлайн-каналов, которые традиционно освещают события с критической позиции по отношению к действующему руководству.

С точки зрения закона, действия властей вызывают серьезные вопросы. Формально аргументом может быть проверка на наличие нарушений лицензий или безопасности, однако практика применения этих норм крайне избирательна. Изъятие техники без судебного решения и фактическое ограничение вещания создают прецедент вмешательства в свободу слова, что противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Молдовы в рамках Совета Европы и ОБСЕ. Но когда это останавливало молдавские власти?

– Как может отреагировать на эту ситуацию международное сообщество? Есть ли возможность обжалования действий власти в Молдове?

– Международное сообщество, прежде всего правые политики в Европейском союзе, США и профильные НПО, уже выражало обеспокоенность по поводу давления на СМИ в Молдове. В данной ситуации можно ожидать заявлений, осуждения действий властей и требований восстановить доступ к каналам и технике, но не от брюссельских чиновников.

Внутри страны есть формальные возможности обжалования: владельцы каналов могут обратиться в суд с требованием признать действия властей незаконными, а также использовать механизм обращения в Конституционный суд. На практике, однако, независимость судебной системы вызывает большие сомнения.

– Возможны ли новые санкции и другие меры давления со стороны власти на прессу и оппозицию? Что еще можем увидеть до 28 сентября?

– Исходя из текущей динамики, возможны дальнейшие шаги со стороны властей по ограничению информационного пространства: блокировка онлайн-платформ, увеличение контроля над социальными сетями, давление на оппозиционные медиа через проверки, штрафы или административные процедуры.

Мы можем ожидать усиление кампании дезинформации и манипуляции общественным мнением, попытки минимизировать видимость оппозиционных кандидатов и их программ. До 28 сентября вероятны новые случаи давления на прессу, попытки ограничить работу оппозиционных журналистов и использование админресурса для мобилизации сторонников власти.

В целом эти события демонстрируют системное ослабление демократических стандартов в предвыборный период и создают риски и для честного информационного процесса, и для нормальных выборов. Европейские чиновники дали карт-бланш молдавским властям, поэтому журналистам остается надеяться только на себя.